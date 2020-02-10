Обвиняемый в шпионаже крымчанин попросился у Зеленского в "список обмена"
Арестованный по обвинению в шпионаже житель Крыма Иван Яцкин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому о включении его в так называемый список обмена с Россией.
Источник: адвокат Николай Полозов в Facebook, российский "Интерфакс"
Детали: Защитник сообщает, что специально прилетел в Киев и подал в Офис президента Украины это заявление украинского политзаключённого. Аналогичное заявление будет передано Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой. .По мнению Ивана Яцкина, справедливости в органах следствия и суда в России добиться невозможно, особенно когда речь касается граждан Украины, которых преследуют по явным политическим причинам.
Прямая речь: "Единственным шансом выйти на свободу не через 20 лет, как ему грозит, вернуться к своим родным и близким как можно скорее, может являться только освобождение в рамках политических договорённостей. Иными словами, необходимо попасть в тот самый "список на обмен" о котором неоднократно говорил Владимир Зеленский.
В этой связи Иван Яцкин написал заявление президенту Украины Владимиру Зеленскому (Володимир Зеленський) с просьбой включить его в этот самый обменный список".
Что было ранее: 3 февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что ожидает в ближайшее время согласования списков для возвращения пленных украинцев с временно оккупированных территорий.
По словам Зеленского, переговоры по обмену идут по двум направлениям: в Минске в рамках Трехсторонней контактной группы в отношении лиц, находящихся за решеткой и в подвалах ОРДЛО, и с Россией (большинство заложников - крымские татары).
Предыстория:
- Об украинском политзаключённом РФ Яцкине поведал 20 января адвокат Николай Полозов. По его словам, Яцкин был захвачен ещё в середине октября 2019 года в Крыму. В тот же день спецбортом его вывезли в Москву и поместили в печально известный изолятор ФСБ Лефортово
- Жителю Крыма предъявлено обвинение в госизмене в форме шпионажа (ст.275 УК РФ). Наказание по данному обвинению предусматривает от 12 до 20 лет заключения. По версии следователей, Яцкин собирал в Крыму и передавал властям Украины сведения, составляющие государственную тайну РФ.
- Свою вину Яцкин не признает. По словам адвоката, у его подзащитного два гражданства - российское и украинское.
- Адвокат уточнил, что материалы дела находятся под грифом "секретно", в связи с чем он не может раскрывать подробностей обвинения и личности своего подзащитного. Вместе с тем, защитник отметил, что Яцкин является многодетным отцом, а по роду деятельности "не имеет отношения к военным".
- Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство по факту незаконного задержания в аннексированном Крыму оккупационными "правоохранителями" крымчанина Ивана Яцкина.