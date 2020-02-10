Обвиняемый в шпионаже крымчанин попросился у Зеленского в "список обмена"

Арестованный по обвинению в шпионаже житель Крыма Иван Яцкин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому о включении его в так называемый список обмена с Россией.

Источник: адвокат Николай Полозов в Facebook, российский "Интерфакс"

Детали: Защитник сообщает, что специально прилетел в Киев и подал в Офис президента Украины это заявление украинского политзаключённого. Аналогичное заявление будет передано Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой. .По мнению Ивана Яцкина, справедливости в органах следствия и суда в России добиться невозможно, особенно когда речь касается граждан Украины, которых преследуют по явным политическим причинам.

Прямая речь: "Единственным шансом выйти на свободу не через 20 лет, как ему грозит, вернуться к своим родным и близким как можно скорее, может являться только освобождение в рамках политических договорённостей. Иными словами, необходимо попасть в тот самый "список на обмен" о котором неоднократно говорил Владимир Зеленский.

В этой связи Иван Яцкин написал заявление президенту Украины Владимиру Зеленскому (Володимир Зеленський) с просьбой включить его в этот самый обменный список".

Что было ранее: 3 февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что ожидает в ближайшее время согласования списков для возвращения пленных украинцев с временно оккупированных территорий.

По словам Зеленского, переговоры по обмену идут по двум направлениям: в Минске в рамках Трехсторонней контактной группы в отношении лиц, находящихся за решеткой и в подвалах ОРДЛО, и с Россией (большинство заложников - крымские татары).

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