Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

До 8 березня УЗ призначила 15 додаткових потягів

Понеділок, 10 лютого 2020, 15:35
До 8 березня УЗ призначила 15 додаткових потягів

На подовжені вихідні з 7 по 9 березня Укрзалізниця вже призначила 15 додаткових поїздів та додаткові рейси графікових поїздів.

Джерело: Укрзалізниця

Деталі: Додаткові поїзди зі столиці призначено в напрямках: Львів, Ужгород, Чернівці, Ковель, Жмерика, Вінниця Одеса, Кривий Ріг, Харків, Дніпро.

Квитки вже можна придбати онлайн та в залізничних касах. Зазначається, що паралельно з цим вивчають попит для подальшого призначення поїздів у популярних напрямках.

 
 

Нагадаємо: У 2020 році українців чекає кілька вихідних по три-чотири дні поспіль. Зокрема вихідними днями будуть понеділки: 9 березня, 20 квітня, 11 травня, 8 червня, 29 червня.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Укрзалізниця
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Укрзалізниця
УЗ запускає "гірські шатли" зі Львова до Ворохти
УЗ у червні на третину наростила перевезення і на чверть – навантаження вантажів
В Укрзалізниці розповіли про тест жіночих купе: кілька квитків продали чоловікам
Останні новини
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
Усі новини...
Реклама: