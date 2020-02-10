К 8 марта УЗ назначила 15 дополнительных поездов

264 просмотра
Понедельник, 10 февраля 2020, 16:35

На удлиненные выходные с 7 по 9 марта Укрзализныця уже назначила 15 дополнительных поездов и дополнительные рейсы графиковых поездов.

Источник: Укрзализныця

Детали: Дополнительные поезда из столицы назначены в направлениях: Львов, Ужгород, Черновцы, Ковель, Жмерика, Винница, Одесса, Кривой Рог, Харьков, Днипро.

 
 

Билеты уже можно приобрести онлайн и в железнодорожных кассах. Отмечается, что параллельно с этим изучается спрос для дальнейшего назначения поездов в популярных направлениях.

Напомним: В 2020 году украинцев ждет несколько выходных по три-четыре дня подряд. В частности выходными днями будут понедельники 9 марта, 20 апреля, 11 мая, 8 июня, 29 июня.

Темы: Укрзализныця


powered by lun.ua
Материалы по теме
Кадровые чистки в "Укрзализныце": глава безопасности убегает на "больничный" от увольнения 10 февраля 2020, 15:23
Алексей Гончарук: Для правительства Зеленский является таким камертоном – клиентом и заказчиком 10 февраля 2020, 06:00
Управление УЗ будет украинским, но усилится нашими менеджерами — Deutsche Bahn 6 февраля 2020, 20:00
Все новости
Главные новости
Незаконная вырубка: ГБР и ОГП проводят обыски в Гослесагентстве
Зверобой обязали носить электронный браслет
Опасный коронавирус подхватили двое украинцев, работавших на круизном лайнере
Коронавирус: Правительство эвакуирует украинцев из эпицентра заражения в Китае
Все новости
спорт

9 мифов о занятиях спортом, в которые вы до сих пор можете верить

безопасность

Эфирные масла часто вызывают отравления. Правила безопасности

ТаблоID

71-летняя мама Илона Маска попозировала для украинского фотографа

Поиск по сайту
Архив
Весь архів