Кримськотатарський телеканал ATR заявив про блокування його рахунків і фінансування

Кримськотатарський телеканал ATR заявив про блокували його рахунків і фінансування з держбюджету.

Джерело: заява телеканалу, оприлюднена 10 лютого

Дослівно: "Першому кримськотатарському телеканалу ATR вкотре заблокували фінансування, попри те, що держава виділила 50 млн грн на фінансування каналу у 2020 році", - наголошується у заяві ЗМІ.

Деталі: У зв'язку з блокуванням фінансування телеканал запустив марафон #SaveATR - з ефірами без ведучих і гостей.

Дослівно: "У 2019 р. держава перерахувала на рахунок телеканалу 15 млн грн держпідтримки 28 грудня - коли усі банки були закриті і жодні операції не можна було провести. ATR, відповідно до закону, змушений був повернути ці гроші державі".

"У 2020 році з держбюджету України на фінансування телеканалу виділено 50 млн грн. Частина цих грошей прийшла на рахунок ATR, але їх заблокувало казначейство", - повідомили на ATR.

Деталі: Інформацію про ситуацію з фінансуванням ATR в ефірі "PRIME: Муждабаєв" оприлюднить генеральний директор телеканалу Ленур Іслямов.

Раніше у зв'язку з недофінансуванням з держбюджету кримськотатарський телеканал ATR запустив збір коштів.

Що передувало:

ATR входить до складу холдинга Ленура Іслямова разом з дитячим каналом Lale та радіостанцією Meydan. Ленур Іслямов володіє 97,34% ATR, міноритарні співвласники - Рефат Чубаров, Мавілє Ісмаілова, Іса Хайбуллаєв.

ATR отримує фінансову підтримку з державного бюджету з 2016 року за рахунок бюджетної програми розселення та облаштування кримських татар та осіб інших національностей, депортованих з території України

Наприкінці січня гендиректор ATR Ленур Іслямов заявив, що телеканал може закритися через призупинення фінансової підтримки з державного бюджету.

На його думку, до управління структурами, які займаються фінансуванням телеканалу, "прийшли не підготовлені менеджери, які не розуміють пріоритетів".

За словами Іслямова, через проблеми із фінансування канал на 90% скоротив виробництво власних програм, скорочено 45% колективу, скорочено випуски новин і припинено прямі ефіри.