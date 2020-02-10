Крымскотатарский телеканал ATR заявил о блокировании его счетов и финансирования

Крымскотатарский телеканал ATR заявил о блокировали его счетов и финансирования из госбюджета.

Источник: заявление телеканала, обнародованное 10 февраля

Дословно: "Первому крымскотатарскому телеканалу ATR в очередной раз заблокировали финансирование, несмотря на то, что государство выделило 50 млн грн на финансирование канала в 2020 году", - отмечается в заявлении СМИ.

Детали: В связи с блокированием финансирования телеканал запустил марафон #SaveATR — с эфирами без ведущих и гостей.

Дословно: "В 2019 году государство перечислило на счет телеканала 15 млн грн господдержки 28 декабря - когда все банки были закрыты и никакие операции нельзя было провести. ATR, согласно закону, вынужден был вернуть эти деньги государству".

"В 2020 году из госбюджета Украины на финансирование телеканала выделено 50 млн грн. Часть этих денег пришла на счет ATR, но их заблокировало казначейство", - сообщили на ATR.

Детали: Информацию о ситуации с финансированием ATR в эфире "PRIME:Муждабаєв" обнародует генеральный директор телеканала Ленур Ислямов.

Ранее в связи с недофинансированием из госбюджета крымскотатарский телеканал ATR запустил сбор средств.

Предыстория:

ATR входит в состав холдинга Ленура Ислямова вместе с детским каналом Lale и радиостанцией Meydan. Ленур Ислямов владеет 97,34% ATR, миноритарные совладельцы - Рефат Чубаров, Мавиле Исмаилова, Иса Хайбуллаев.

ATR получает финансовую поддержку из госбюджета с 2016 года за счет бюджетной программы расселения и обустройства крымских татар и лиц других национальностей, депортированных с территории Украины.

В конце января 2020 г. гендиректор ATR Ленур Ислямов заявил, что телеканал может закрыться из-за приостановления финансовой поддержки из госбюджета.

По его мнению, к управлению структурами, занимающимися финансированием телеканала, "пришли не подготовлены менеджеры, которые не понимают приоритетов".

По словам Ислямова, из-за проблем с финансированием канал на 90% сократил производство собственных программ, сокращено 45% коллектива, сокращены выпуски новостей и прекращены прямые эфиры.