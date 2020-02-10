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Експрокурорку з Криму, яка "саджала" Чийгоза, підозрюють в держзраді

Понеділок, 10 лютого 2020, 16:33
Експрокурорку з Криму, яка саджала Чийгоза, підозрюють в держзраді

Прокуратура АРК оголосила екс-прокурору з анексованого Криму Ганні Туробовій про підозру у вчиненні державної зради.

Джерело: пресслужба прокуратури АР Крим

Дослівно в повідомленні "Прокуратура автономії повідомила про підозру колишньому прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

В ході розслідування встановлено, що колишній прокурор після окупації півострова в 2014 році перейшла на службу до незаконно створеної "прокуратури Республіки Крим".

Деталі: У прокуратурі повідомили, що перебуваючи на посаді прокурора апеляційного відділу кримінально-судового управління, розуміючи незаконність кримінального переслідування одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу, которго незаконним рішенням суду утримували під вартою, підозрювана вимагала залишити це рішення без змін.

Джерела Української правди в правоохоронних органах підтвердили, що мова йде про колишнього прокурора Ганну Туробову.

Згідно зі звинуваченням, своїми діями Туробова, перейшовши на бік ворога, надавала допомогу представникам іноземної держави в проведенні підривної діяльності проти України.

Вона оголошена в розшук.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

Що було раніше: Один з лідерів кримськотатарського народу заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз був затриманий 29 січня за звинуваченням в організації масових заворушень 26 лютого 2014 року у будівлі кримського парламенту.

Окупаційний суд Сімферополя обрав Чийгозу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 19 лютого 2015 року. Після цього термін утримання кілька разів продовжували.

Головним обвинувачем у справі проти Чийгоза була призначена оккупаційною владою "глава прокуратури Криму" Наталія Поклонська.

У вересні 2017 року підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму засудив Чийгоза до 8 років колонії загального режиму.

В жовтні того ж року, Росія видала Чийгоза і ще одного представника кримськотатарського народу Ільмі Умерова Туреччині в обмін на двох російських агентів затриманих там.

"Українська правда" в Threads

Теми: Кримокупаціяпрокуратуракримські татари
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