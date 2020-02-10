Экс-прокурора из Крыма, которая "сажала" Чийгоза, подозревают в госизмене

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Понедельник, 10 февраля 2020, 17:33

Прокуратура АРК объявила экс-прокурору из аннексированного Крыма Анне Туробовой о подозрении в совершении государственной измены.

Источник: пресс-служба прокуратуры АР Крым

Дословно в сообщении "Прокуратура автономии сообщила о подозрении бывшему прокурору отдела прокуратуры Автономной Республики Крым в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

В ходе расследования установлено, что бывший прокурор после оккупации полуострова в 2014 году перешла на службу в незаконно созданной "прокуратуре Республики Крым".

Детали: В прокуратуре сообщили, что находясь в должности прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления, понимая незаконность уголовного преследования одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа, которго незаконным решением суда содержали под стражей, подозреваемая требовала оставить это решение без изменений.

Источники Украинской правды в правоохранительных органах подтвердили, что речь идет о бывшем прокуроре Анне Туробовой.

Согласно обвинению, своими действиями Туробова, перейдя на сторону врага, оказывала помощь представителям иностранного государства в проведении подрывной деятельности против Украины.

Она объявлена в розыск.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Что было раньше: Один из лидеров крымскотатарского народа замглава Меджлиса Ахтем Чийгоз был задержан 29 января по обвинению в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года у здания крымского парламента.

Оккупационный суд Симферополя избрал Чийгозу меру пресечения в виде содержания под стражей до 19 февраля 2015 года. После этого срок содержания несколько раз продлевали.

Главным обвинителем в деле против Чийгоза была назначенная оккупационными властями "глава прокуратуры Крыма" Наталья Поклонская.

В сентябре 2017 года подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма приговорил Чийгоза к 8 годам колонии общего режима.

В октябре того же года, Россия выдала Чийгоза и еще одного представителя крымскотатарского народа Ильми Умерова Турции в обмен на двоих российских агентов задержанных там.

Темы: Крым оккупация прокуратура крымские татары


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