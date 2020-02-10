Бойовики продовжили порушувати тишу на Донбасі, в ОС без втрат

У понеділок, 10 лютого, збройні формування РФ 4 рази порушили режим припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Джерело: пресслужба операції Об’єднаних сил у Facebook

Деталі: Противник вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї поблизу Красногорівки, Павлополя, в районі Оріхового та Хутору Вільний.

На усіх трьох ділянках розведення сил та засобів ситуація залишається стабільною, режим "тиша" дотримується.

Дослівно: "Сьогодні, 10 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає".