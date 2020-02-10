Боевики продолжили нарушать тишину в Донбассе, в ОС без потерь
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Понедельник, 10 февраля 2020, 18:32
В понедельник, 10 февраля, вооруженные формирования РФ 4 раза нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Источник: пресс-служба операции Объединенных сил в Facebook
Детали: Противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Красногоровки, Павлополя, в районе Орехово и Хутора Вольный.
На всех трех участках разведения сил и средств ситуация остается стабильной, режим "тишина" соблюдается.
Дословно: "Сегодня, 10 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".
Украинская правда
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