СБУ спіймала замовника вбивства громадського активіста

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Понеділок, 10 лютого 2020, 18:35

Служба безпеки попередила замовне вбивство представника рівненської громадської організації, який публічно протидіяв незаконному видобутку бурштину та вирубці лісів.

Джерело: СБУ

Деталі: Організатор злочину – раніше судимий мешканець Рівного. Через кримінальні кола він шукав виконавця вбивства місцевого активіста.

Оперативники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю встановили, що активіст через свою громадянську позицію заважав зловмиснику налагодити оборудки з нелегального видобування бурштину та вирубування лісів у Рівненській та Житомирській областях. 

Крім того, працівники СБУ задокументували, як замовник збирав інформацію про потенційну жертву і передав "кілеру" гранатомет РПГ-18 та дві бойові гранати.

Аби попередити вбивство, правоохоронці імітували обстановку злочину. Затримання фігурантів відбулося під час звітування "кілера" перед організатором злочину.

Слідчі відкрили провадження за ч. 2 п. 11 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство, вчинене на замовлення).

Що передувало: Слідчі ДБР спільно з прокурорами Офісу генерального прокурора провели обшуки у центральному апараті Держлісагентства і лісництвах Житомирщини через незаконну вирубку деревини.

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Українська правда
Теми: СБУ Рівне вбивство Рівненська область бурштин


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