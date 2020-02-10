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СБУ задержала заказчика убийства общественного активиста

Понедельник, 10 февраля 2020, 17:35
СБУ задержала заказчика убийства общественного активиста

Служба безопасности предотвратила заказное убийство представителя ровенской общественной организации, который публично противодействовал незаконной добыче янтаря и вырубке лесов.

Источник: СБУ

Детали: Организатор преступления – ранее судимый житель Ровно. Через криминальное окружение он искал исполнителя убийства местного активиста.

Оперативники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью выяснили, что активист в связи со своей гражданской позицией мешал злоумышленнику провести аферу с нелегальной добычей янтаря и вырубкой лесов в Ровенской и Житомирской областях.

Кроме того, сотрудники СБУ зафиксировали, как заказчик собирал информацию о потенциальной жертве и передал "киллеру" гранатомет РПГ-18 и две боевые гранаты.

Чтобы предотвратить убийство, правоохранители имитировали обстановку преступления. Задержание фигурантов произошло во время отчета "киллера" перед организатором преступления.

Следователи открыли производство по ч. 2 п. 11 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное заказное убийство).

Что предшествовало: Следователи ГБР совместно с прокурорами Офиса генерального прокурора провели обыски в центральном аппарате Гослесагентства и лесничествах Житомирской области в связи с незаконной вырубкой древесины.

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Украинская правда

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Темы: СБУРовноубийствоРовенская областьянтарь
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