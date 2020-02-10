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Російські прикордонники затримали нацгвардійця-дезертира

Понеділок, 10 лютого 2020, 20:41
Російські прикордонники затримали нацгвардійця-дезертира

У Росії на кордоні затримали 23-річного українського військовослужбовця, який не повернувся у військову частину після відпустки.

Джерело: начальник пресслужби Східного територіального управління Нацгвардії України у Харкові підполковник Дмитро Образцов у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "Військовослужбовець за контрактом, що був затриманий в Росії, проходить службу у військовій частині 3017 та з 15 січня по 29 січня знаходився у щорічній основній відпустці без виїзду за кордон. Він мав повернутися до військової частини 30 січня 2020 року".

Деталі: Про затримання українського військовослужбовця повідомила прикордонна служба ФСБ РФ. Під час затримання у нього не знайшли документів, що посвідчують особу.

Росія порушила проти українця кримінальну справу за ч.1 ст.322 КК РФ (незаконний перетин державного кордону).

Справою нацгвардійця займається ДБР.

Нагадаємо:

  • 19 жовтня 2019 року набрав чинності закон про дезертирство.
  • Відповідно до закону №1227, військові, які самовільно залишили військові частини і місця служби, дезертирували з лав Збройних сил та інших формувань, а також добровільно здалися в полон, виключаються з чисельності ЗСУ.

"Українська правда" в Threads

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