Російські прикордонники затримали нацгвардійця-дезертира

У Росії на кордоні затримали 23-річного українського військовослужбовця, який не повернувся у військову частину після відпустки.

Джерело: начальник пресслужби Східного територіального управління Нацгвардії України у Харкові підполковник Дмитро Образцов у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "Військовослужбовець за контрактом, що був затриманий в Росії, проходить службу у військовій частині 3017 та з 15 січня по 29 січня знаходився у щорічній основній відпустці без виїзду за кордон. Він мав повернутися до військової частини 30 січня 2020 року".

Деталі: Про затримання українського військовослужбовця повідомила прикордонна служба ФСБ РФ. Під час затримання у нього не знайшли документів, що посвідчують особу.

Росія порушила проти українця кримінальну справу за ч.1 ст.322 КК РФ (незаконний перетин державного кордону).

Справою нацгвардійця займається ДБР.

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