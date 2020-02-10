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Российские пограничники задержали нацгвардейца-дезертира

Понедельник, 10 февраля 2020, 20:41
Российские пограничники задержали нацгвардейца-дезертира

В России на границе задержан 23-летний украинский военнослужащий, не вернувшийся в воинскую часть после отпуска.

Источник: начальник пресс-службы Восточного территориального управления Нацгвардии Украины в Харькове подполковник Дмитрий Образцов в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "Военнослужащий по контракту, который был задержан в России, проходит службу в воинской части 3017 и с 15 января по 29 января находился в ежегодном основном отпуске без выезда за границу. Он должен был явиться в воинскую часть 30 января 2020 года".

Детали: О задержании украинского военнослужащего сообщила пограничная служба ФСБ РФ. Во время задержания у него не было документов, удостоверяющих личность.

Россия возбудила против украинца уголовное дело по ч.1 ст.322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы).

Делом нацгвардейца занимается ГБР.

Напомним:

  • 19 октября 2019 года вступил в силу закон о дезертирстве.
  • Согласно закону №1227, военные, самовольно оставившие воинскую часть или место службы, и дезертировавшие из рядов Вооруженных сил и других формирований, а также добровольно сдавшиеся в плен, исключаются из численности ВСУ.

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