Российские пограничники задержали нацгвардейца-дезертира
В России на границе задержан 23-летний украинский военнослужащий, не вернувшийся в воинскую часть после отпуска.
Источник: начальник пресс-службы Восточного территориального управления Нацгвардии Украины в Харькове подполковник Дмитрий Образцов в комментарии "Укринформу"
Прямая речь: "Военнослужащий по контракту, который был задержан в России, проходит службу в воинской части 3017 и с 15 января по 29 января находился в ежегодном основном отпуске без выезда за границу. Он должен был явиться в воинскую часть 30 января 2020 года".
Детали: О задержании украинского военнослужащего сообщила пограничная служба ФСБ РФ. Во время задержания у него не было документов, удостоверяющих личность.
Россия возбудила против украинца уголовное дело по ч.1 ст.322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы).
Делом нацгвардейца занимается ГБР.
Напомним:
- 19 октября 2019 года вступил в силу закон о дезертирстве.
- Согласно закону №1227, военные, самовольно оставившие воинскую часть или место службы, и дезертировавшие из рядов Вооруженных сил и других формирований, а также добровольно сдавшиеся в плен, исключаются из численности ВСУ.