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В США перевіряють інформацію Джуліані щодо України

Понеділок, 10 лютого 2020, 23:40
В США перевіряють інформацію Джуліані щодо України

Міністерство юстиції США перевіряє інформацію, яку надав ексадвокат президента США Руді Джуліані, про начебто причетність сім'ї Байденів до корупції в Україні.

Джерело: Генеральний прокурор США Вільям Барр, повідомляє Голос Америки, Укрінформ

Пряма мова: "Мін'юст зобов’язаний тримати відкриті двері для будь-кого, хто хоче нам надати інформацію, яка на їхній погляд є важливою. Але як я вже казав, ми маємо при всій повазі бути дуже обережними з будь-якою інформацією, що надходить України. В Україні є багато поглядів і суперечностей, тож ми не можемо сприймати все на віру. Тому ми прийняли це до розгляду, щоб інформацію з України ретельно дослідили в міністерстві".

Деталі: Генпрокурор США також заявив, що Мін'юст працює на місцях разом з партнерами з розвідувальної спільноти США, щоби перевірити надійність всіх даних.

Пряма мова: "І це стосується всієї інформації, яка надходить до міністерства стосовно України, в тому числі того, що може надати пан Джуліані".

Що було раніше: Голова юридичного комітету Сенату США республіканець Ліндсі Ґрем заявив, що інформація, яку отримав Джуліані "може виявитись російською пропагандою".

Нагадаємо:

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Микола Донєв, УП
Теми: СШАТрампімпічмент
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