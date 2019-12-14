Джулиани пишет Трампу отчет о поездке в Украину
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что во время поездки в Украину собрал очень много полезной информации.
Источник: интервью The Wall Street Journal, передает Укринформ
Детали: По данным СМИ, в Украине Джулиани встретился с експрокурорамы Юрием Луценко, Виктор Шокин и Константином Куликом якобы в рамках создания документального сериала.
По словам Джулиани, как только он вернулся в США Трамп позвонил ему.
Прямая речь:"Что удалось добыть?" - спросил президент США. "Больше, чем вы можете представить", - ответил Джулиани.
Детали: Он пояснил изданию, что сейчас работает над изложением для Трампа своих выводов из поездки в 20-страничном отчете. Джулиани отметил, что его усилия были "оправданными, чтобы защитить Трампа".
Напомним:
- Прокуратура в США расследует возможное нарушение закона Джулиани в его деятельности в Украине.
- Американские СМИ ранее сообщали, что экс-генпрокуроры Шокин и Луценко "слили" Трампу компромат на Байдена.
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