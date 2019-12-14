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Джулиани пишет Трампу отчет о поездке в Украину

Суббота, 14 декабря 2019, 05:28
Джулиани пишет Трампу отчет о поездке в Украину

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что во время поездки в Украину собрал очень много полезной информации.

Источник: интервью The Wall Street Journal, передает Укринформ

Детали: По данным СМИ, в Украине Джулиани встретился с експрокурорамы Юрием Луценко, Виктор Шокин и Константином Куликом якобы в рамках создания документального сериала.

По словам Джулиани, как только он вернулся в США Трамп позвонил ему.

Прямая речь:"Что удалось добыть?" - спросил президент США. "Больше, чем вы можете представить", - ответил Джулиани.

Детали: Он пояснил изданию, что сейчас работает над изложением для Трампа своих выводов из поездки в 20-страничном отчете. Джулиани отметил, что его усилия были "оправданными, чтобы защитить Трампа".

Напомним:

  • Прокуратура в США расследует возможное нарушение закона Джулиани в его деятельности в Украине.
  • Американские СМИ ранее сообщали, что экс-генпрокуроры Шокин и Луценко "слили" Трампу компромат на Байдена.

Узнать больше: ''Американские горки'' Луценко. Украину втянули в предвыборную войну. Документ

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Темы: ТрампСША
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