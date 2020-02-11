В США проверяют информацию Джулиани по Украине

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Вторник, 11 февраля 2020, 00:40

Министерство юстиции США проверяет информацию, которую предоставил ексадвокат президента США Руди Джулиани, о якобы причастности семьи Байдена в коррупции в Украине.

Источник: Генеральный прокурор США Уильям Барр, сообщает Голос Америки, Укринформ

Прямая речь: "Минюст обязан держать открытые двери для всех, кто хочет нам предоставить информацию, которая на их взгляд важна. Но как я уже говорил, мы при всем уважении быть очень осторожными с любой информацией, поступающей из Украины. В Украине есть много взглядов и противоречий, поэтому мы не можем воспринимать все на веру. Поэтому мы приняли это к рассмотрению, чтобы информацию из Украины тщательно исследовали в министерстве".

Детали: Генпрокурор США также заявил, что Минюст работает на местах вместе с партнерами из разведывательного сообщества США, чтобы проверить надежность всех данных.

Прямая речь: "И это касается всей информации, поступающей в министерство по Украине, в том числе того, что может предоставить господин Джулиани".

Что было раньше: Председатель юридического комитета Сената США республиканец Линдси Грэм заявил, что информация, полученная Джулиани "может оказаться российской пропагандой".

Напомним:

Николай Донев, УП
Темы: США Трамп импичмент


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