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Авіалайнер Boeing 747 розвинув швидкість у 1327 кілометрів на годину

Вівторок, 11 лютого 2020, 02:02
Авіалайнер Boeing 747 розвинув швидкість у 1327 кілометрів на годину

Літак Boeing 747 компанії British Airways, що виконував рейс Нью-Йорк - Лондон, побив рекорд швидкості через попутний вітер.

Джерело: Голос Америки

Деталі: 5554 кілометри через Атлантику літак подолав за 4 години 56 хвилин. Це рекорд для такого маршруту пасажирського літака. Максимальна швидкість сягнула 1327 кілометрів на годину.

Причиною надшвидкого перельоту був попутний вітер швидкістю до 322 кілометрів на годину. Метеорологи називають явище висотною струменевою течією - це швидкі та вузькі повітряні течії в атмосфері Землі. Вони можуть збільшувати або знижувати швидкість літаків, проте вони також відчуваються як "зона турбулентності".

Нагадаємо:

  • Австралійський авіаперевізник Qantas здійснив найдовший переліт без зупинок від Нью-Йорка до Сіднея, що тривав 19 годин 16 хвилин.
  • На борту Boeing 787-9 перебували 49 людей. Переліт є частиною програми із вивчення того, як довгі авіаперельоти без зупинок впливають на самопочуття пілотів, бортпрацівників та пасажирів.

Микола Донев, УП

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Теми: СШАавіаВелика Британія
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