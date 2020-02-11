Авіалайнер Boeing 747 розвинув швидкість у 1327 кілометрів на годину

Літак Boeing 747 компанії British Airways, що виконував рейс Нью-Йорк - Лондон, побив рекорд швидкості через попутний вітер.

Джерело: Голос Америки

Деталі: 5554 кілометри через Атлантику літак подолав за 4 години 56 хвилин. Це рекорд для такого маршруту пасажирського літака. Максимальна швидкість сягнула 1327 кілометрів на годину.

Причиною надшвидкого перельоту в попутний вітер швидкістю до 322 кілометрів на годину. Метеорологи називають явище висотною струменеврю течією - це швидкі та вузькі повітряні течії в атмосфері Землі. Вони можуть збільшувати або знижувати швидкість літаків, проте вони також відчуваються як "зона турбулентності".

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