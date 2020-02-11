Авіалайнер Boeing 747 розвинув швидкість у 1327 кілометрів на годину

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Вівторок, 11 лютого 2020, 03:02

Літак Boeing 747 компанії British Airways, що виконував рейс Нью-Йорк - Лондон, побив рекорд швидкості через попутний вітер.

Джерело: Голос Америки

Деталі: 5554 кілометри через Атлантику літак подолав за 4 години 56 хвилин. Це рекорд для такого маршруту пасажирського літака. Максимальна швидкість сягнула 1327 кілометрів на годину.

Причиною надшвидкого перельоту в попутний вітер швидкістю до 322 кілометрів на годину. Метеорологи називають явище висотною струменеврю течією - це швидкі та вузькі повітряні течії в атмосфері Землі. Вони можуть збільшувати або знижувати швидкість літаків, проте вони також відчуваються як "зона турбулентності".

Нагадаємо:

  • Австралійський авіаперевізник Qantas здійснив найдовший переліт без зупинок від Нью-Йорка до Сіднея, що тривав 19 годин 16 хвилин.
  • На борту Boeing 787-9 перебували 49 людей. Переліт є частиною програми із вивчення того, як довгі авіаперельоти без зупинок впливають на самопочуття пілотів, бортпрацівників та пасажирів.

Микола Донев, УП
Теми: США авіа Велика Британія


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