Авіалайнер Boeing 747 розвинув швидкість у 1327 кілометрів на годину
Літак Boeing 747 компанії British Airways, що виконував рейс Нью-Йорк - Лондон, побив рекорд швидкості через попутний вітер.
Джерело: Голос Америки
Деталі: 5554 кілометри через Атлантику літак подолав за 4 години 56 хвилин. Це рекорд для такого маршруту пасажирського літака. Максимальна швидкість сягнула 1327 кілометрів на годину.
Причиною надшвидкого перельоту в попутний вітер швидкістю до 322 кілометрів на годину. Метеорологи називають явище висотною струменеврю течією - це швидкі та вузькі повітряні течії в атмосфері Землі. Вони можуть збільшувати або знижувати швидкість літаків, проте вони також відчуваються як "зона турбулентності".
Нагадаємо:
- Австралійський авіаперевізник Qantas здійснив найдовший переліт без зупинок від Нью-Йорка до Сіднея, що тривав 19 годин 16 хвилин.
- На борту Boeing 787-9 перебували 49 людей. Переліт є частиною програми із вивчення того, як довгі авіаперельоти без зупинок впливають на самопочуття пілотів, бортпрацівників та пасажирів.