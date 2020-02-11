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Авиалайнер Boeing 747 развил скорость в 1327 километров в час

Вторник, 11 февраля 2020, 02:02
Авиалайнер Boeing 747 развил скорость в 1327 километров в час

Самолет Boeing 747 компании British Airways, выполнявший рейс Нью-Йорк - Лондон, побил рекорд скорости из-за попутного ветра.

Источник: Голос Америки

Детали: 5554 километра через Атлантику самолет преодолел за 4:00 56 минут. Это рекорд для такого маршрута пассажирского самолета. Максимальная скорость достигла 1327 километров в час.

Причиной сверхбыстрого перелета был попутный ветер скоростью до 322 километров в час. Метеорологи называют явление высотной струйным течением - это быстрые и узкие воздушные течения в атмосфере Земли. Они могут увеличивать или снижать скорость самолетов, однако они также ощущаются как "зона турбулентности".

Напомним:

Николай Донев, УП

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Темы: СШАавиаВеликобритания
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