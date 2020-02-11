Авиалайнер Boeing 747 развил скорость в 1327 километров в час

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Вторник, 11 февраля 2020, 03:02

Самолет Boeing 747 компании British Airways, выполнявший рейс Нью-Йорк - Лондон, побил рекорд скорости через попутный ветер.

Источник: Голос Америки

Детали: 5554 километра через Атлантику самолет преодолел за 4:00 56 минут. Это рекорд для такого маршрута пассажирского самолета. Максимальная скорость достигла 1327 километров в час.

Причиной сверхбыстрого перелета в попутный ветер скоростью до 322 километров в час. Метеорологи называют явление высотной струменеврю течению - это быстрые и узкие воздушные течения в атмосфере Земли. Они могут увеличивать или снижать скорость самолетов, однако они также ощущаются как "зона турбулентности".

Напомним:

 
Николай Донев, УП
Темы: США авиа Великобритания


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