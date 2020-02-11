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ООС: формування РФ 5 разів порушили режим припинення вогню

Вівторок, 11 лютого 2020, 06:20
ООС: формування РФ 5 разів порушили режим припинення вогню

10 лютого збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. 

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник вів вогонь по українським позиціям з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Два ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли.

Дослівно: "Вчора, 10 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат немає".

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСДонбас
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