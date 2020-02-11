ООС: формування РФ 5 разів порушили режим припинення вогню

33 перегляди
Вівторок, 11 лютого 2020, 07:20

10 лютого збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. 

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник вів вогонь по українським позиціям з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Два ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли.

Дослівно: "Вчора, 10 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат немає".

Теми: ООС Донбас


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Бойовики продовжили порушувати тишу на Донбасі, в ОС без втрат 10 лютого 2020, 18:32
Бойовики 9 разів відкривали вогонь – ООС 10 лютого 2020, 07:14
ООС: Противник 3 рази обстріляв українські позиції 9 лютого 2020, 07:26
Усі новини
Головні новини
Двоє обміняних ексберкутівців залишаються підсудними — Рябошапка
В США перевіряють інформацію Джуліані щодо України
Богдан зібрався у відставку
Стрілянина у Мукачеві: суд обрав запобіжний захід двом із семи затриманих
Усі новини
Кіно

Як голосують за "Оскар" та чи має там місце необ'єктивність

Медицина

Все про вірус папіломи людини: нарости на геніталіях, рак і целібат

їжа

7 причин їсти імбир щодня