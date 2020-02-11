ООС: формування РФ 5 разів порушили режим припинення вогню

10 лютого збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник вів вогонь по українським позиціям з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Два ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли.

Дослівно: "Вчора, 10 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат немає".