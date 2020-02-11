ООС: формування РФ 5 разів порушили режим припинення вогню
Вівторок, 11 лютого 2020, 06:20
10 лютого збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Противник вів вогонь по українським позиціям з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Два ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли.
Дослівно: "Вчора, 10 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.
З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
За поточну добу втрат немає".