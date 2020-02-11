ООС: формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня
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Вторник, 11 февраля 2020, 07:20
10 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Детали: Противник вел огонь по украинским позициям из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Два враждебных обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрелы.
Дословно: "Вчера, 10 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было.
С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
За текущие сутки потерь нет"..
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