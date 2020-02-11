Ахметов навідався до НАБУ

Журналісти зафіксували візит олігарха Ріната Ахметова до Національного антикорупційного бюро.

Джерело: Bihus.info

Деталі: На фото видно, як олігарх виходить з НАБУ і в супроводі охоронців сідає в чорний Mercedes.

У бюро виданню інформацію про приїзд Ахметова коментувати відмовилися.

Українська правда також звернулася у відомство по коментар, якого наразі чекає.

Журналісти припускають, що візит олігарха пов’язаний з діяльністю його компанії – ДТЕК. На початку серпня 2019 року НАБУ повідомило про підозру шістьом співробітникам підприємства. Вони нібито були причетними до запровадження так званої формули "Роттердам+", яка суттєво збільшила вартість електроенергії для кінцевих споживачів.

Сама ж "ДТЕК Енерго", наприклад, у 2018 році отримала понад 5 мільярдів гривень чистого прибутку.

Нагадаємо:

8 серпня Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру співробітникам компанії ДТЕК.

Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП повідомили шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули "Роттердам+", про підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 мільярдів гривень збитків.

12 серпня екс-начальнику відділу НКРЕКП Тарасу Ревенкові, Солом’янський районний суд Києва дозволив вийти з-під варти під заставу 1,9 мільйона гривень за умови, що сума внесуть упродовж 5 днів.

13 серпня один із співробітників ДТЕК за власною ініціативою прибув до бюро для участі в процесуальних діях – раніше, аніж було заплановано.

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