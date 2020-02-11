Ахметов наведался в НАБУ

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Вторник, 11 февраля 2020, 13:02

Журналисты зафиксировали визит олигарха Рината Ахметова в Национальное антикоррупционное бюро.

Источник: Bihus.info

 

Детали: На фото видно, как олигарх выходит из НАБУ и в сопровождении охранников садится в черный Mercedes.

В бюро изданию информацию о приезде Ахметова комментировать отказались.

 

Украинская правда также обратилась в ведомство за комментарием, которого сейчас ждет.

 

Журналисты предполагают, что визит олигарха связан с деятельностью его компании - ДТЭК. В начале августа 2019 года НАБУ сообщило о подозрении шести сотрудникам предприятия. Они якобы были причастны к внедрению так называемой формулы "Роттердам +", которая существенно увеличила стоимость электроэнергии для конечных потребителей.

Сама же "ДТЭК Энерго", например, в 2018 году получила более 5 млрд гривен чистой прибыли.

 

Напомним:

  • Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП сообщили шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы "Роттердам+", о подозрении в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесены 18,87 миллиардов гривен убытков.
  • 8 августа Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении сотрудникам компании ДТЭК.
  • 12 августа еще одному подозреваемому по делу "Роттердам+", экс-начальнику отдела НКРЭКУ Тарасу Ревенко, Соломенский районный суд Киева разрешил выйти из-под стражи под залог 1,9 мільйона гривень при условии, что сумма будет внесена в течение 5 дней.
  • 13 августа один из сотрудников ДТЭК по собственной инициативе прибыл в бюро для участия в процессуальных действиях - раньше, чем было запланировано.

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Темы: Ахметов НАБУ


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