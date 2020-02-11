У Ахметова прокоментували його візит в НАБУ

У прес-службі олігарха Ріната Ахметова заявили, що він був запрошений в НАБУ в якості свідка.

Джерело: коментар прес-секретаря Ріната Ахметова Анни Терехової Українській правді

Пряма мова: "Дійсно, пан Ахметов був запрошений і відвідав НАБУ 11 лютого для дачі пояснень в якості свідка. Пан Ахметов завжди відкритий до спілкування з державними органами з питань, що їх цікавлять. По коментарі щодо змісту бесіди просимо звертатися безпосередньо в НАБУ".

Деталі: На уточнюючі питання, у якій саме справі Ахметов давав свідчення, в прес-службі олігарха відповідати відмовилися.

Що було раніше: 11 лютого журналісти зафіксували візит Ахметова в Національне антикорупційне бюро.

У НАБУ візит Ахметова коментувати відмовилися.

Нагадаємо:

8 серпня Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру співробітникам компанії ДТЕК.

Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП повідомили шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули "Роттердам+", про підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 мільярдів гривень збитків.

12 серпня екс-начальнику відділу НКРЕКП Тарасу Ревенкові, Солом’янський районний суд Києва дозволив вийти з-під варти під заставу 1,9 мільйона гривень за умови, що сума внесуть упродовж 5 днів.

13 серпня один із співробітників ДТЕК за власною ініціативою прибув до бюро для участі в процесуальних діях – раніше, аніж було заплановано.

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