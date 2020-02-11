У Ахметова прокомментировали его визит в НАБУ

915 просмотров
Вторник, 11 февраля 2020, 14:47

В пресс-службе олигарха Рината Ахметова заявили, что он был приглашен в НАБУ в качестве свидетеля.

Источник: комментарий пресс-секретаря Рината Ахметова Анны Тереховой Украинской правде

Прямая речь: "Действительно, господин Ахметов был приглашён и посетил НАБУ 11 февраля для дачи пояснений в качестве свидетеля. Господин Ахметов всегда открыт к общению с государственными органами по интересующим их вопросам. За комментариями по содержанию беседы просим обращаться непосредственно в НАБУ".

Детали: На уточняющие вопросы, по какому именно делу Ахметов давал показания, в пресс-службе олигарха отвечать отказались.

Что было раньше: 11 февраля журналисты зафиксировали визит Ахметова в Национальное антикоррупционное бюро.

В НАБУ визит Ахметова комментировать отказались.

Напомним:

  • Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП сообщили шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы "Роттердам+", о подозрении в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесены 18,87 миллиардов гривен убытков.
  • 8 августа Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении сотрудникам компании ДТЭК.
  • 12 августа еще одному подозреваемому по делу "Роттердам+", экс-начальнику отдела НКРЭКУ Тарасу Ревенко, Соломенский районный суд Киева разрешил выйти из-под стражи под залог 1,9 мільйона гривень при условии, что сумма будет внесена в течение 5 дней.
  • 13 августа один из сотрудников ДТЭК по собственной инициативе прибыл в бюро для участия в процессуальных действиях - раньше, чем было запланировано.

Читайте также: Заплати Ахметову и друзьям президента, или формула с доходом в 24 миллиарда.

Темы: Ахметов НАБУ


powered by lun.ua
Материалы по теме
Ахметов наведался в НАБУ 11 февраля 2020, 13:02
"ДТЭК Энерго" Ахметова получила 2,5 миллиарда прибыли 6 февраля 2020, 09:58
Верховный суд отклонил иск "Укрзализныци" к банку Ахметова на миллиард 4 февраля 2020, 11:25
Все новости
Главные новости
Зеленский допускает конфликт с Коломойским из-за обыска на 1+1
Ахметов наведался в НАБУ
Зеленский: Если по делу Шеремета не хватит доказательств – правоохранители минимум извинятся
Зеленский уволил Богдана и назначил Ермака главой ОП
Все новости
Фото

Таким вы мир не видели: 5 невероятных научных фото

ТаблоID

Интересное с церемонии Американской киноакадемии "Оскар"

Фото

Кем стали юные актеры из сериала "Альф"

Поиск по сайту
Архив
Весь архів