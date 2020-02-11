У Ахметова прокомментировали его визит в НАБУ

В пресс-службе олигарха Рината Ахметова заявили, что он был приглашен в НАБУ в качестве свидетеля.

Источник: комментарий пресс-секретаря Рината Ахметова Анны Тереховой Украинской правде

Прямая речь: "Действительно, господин Ахметов был приглашён и посетил НАБУ 11 февраля для дачи пояснений в качестве свидетеля. Господин Ахметов всегда открыт к общению с государственными органами по интересующим их вопросам. За комментариями по содержанию беседы просим обращаться непосредственно в НАБУ".

Детали: На уточняющие вопросы, по какому именно делу Ахметов давал показания, в пресс-службе олигарха отвечать отказались.

Что было раньше: 11 февраля журналисты зафиксировали визит Ахметова в Национальное антикоррупционное бюро.

В НАБУ визит Ахметова комментировать отказались.

Напомним:

Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП сообщили шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы "Роттердам+", о подозрении в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесены 18,87 миллиардов гривен убытков.

8 августа Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении сотрудникам компании ДТЭК.

12 августа еще одному подозреваемому по делу "Роттердам+", экс-начальнику отдела НКРЭКУ Тарасу Ревенко, Соломенский районный суд Киева разрешил выйти из-под стражи под залог 1,9 мільйона гривень при условии, что сумма будет внесена в течение 5 дней.

13 августа один из сотрудников ДТЭК по собственной инициативе прибыл в бюро для участия в процессуальных действиях - раньше, чем было запланировано.

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