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Арахамия согласен пустить воду в Крым в обмен на Донбасс

Вторник, 11 февраля 2020, 20:29
Арахамия согласен пустить воду в Крым в обмен на Донбасс

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу.

Источник: Давид Арахамия в эфире телеканала "Прямой"

Детали: Председателя фракции попросили высказать личную позицию относительно ситуации, в которой президент РФ Владимир Путин предложит пойти на уступки по Донбассу в обмен на поставки Украиной воды в аннексирован Крым.

Ответ Арахамии: "Я буду считать это достаточным компромиссом. Я бы на такое пошел. Потому что в Крыму так или иначе водой будут пользоваться граждане Украины...

Если это будет обмен на то, что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями в Ростов, а мы устанавливаем полный контроль над нашей границей и за это надо подать воду в Крым, я бы на такое точно пошел".

Что предшествовало: 4 февраля постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил: "Никакой воды до деоккупации".

Напомним:

  • В октябре 2019 года глава бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов предложил продавать воду в аннексированный Россией Крым.
  • Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров ответил, что это будет означать сдачу позиций по деоккупации полуострова.

Украинская правда

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Темы: Арахамия ПутинОРДЛОКрымДонбасс
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