Держрегулювання: під заборону, крім онлайн-казино, потрапила низка інформ-ресурсів

Поліція через суд зобов'язала інтернет-провайдерів закрити низку сайтів, до списку яких входять не лише букмекерські контори та онлайн-казино.

Джерело: Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Текст ухвали суду: "Накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет при використанні веб-ресурсів: https://skeletinfo.org/; https://blackmark.club/; http://dosye.com.ua/; https://www.capital.ua/; https://vgolos.info/; vilkov.com; obmen.tech; belkapay.com; teachmecash.com; xlemon.biz; https://smi.today; https://ukr.fm; https:// theworldnews.net".

Деталі: Печерський райсуд Києва 27 січня прийняв ухвалу про заборону доступу до ігрових майданчиків, серед яких, зокрема, сайти букмекерських контор Favorit, 1XBet, PariMatch та інших онлайн-казино. У цілому заборонено 59 веб-ресурсів.

Водночас, серед вказаних в ухвалі сайтів є сайти з новинами або так звані "агрегатори новин" та інші інформаційні онлайн-платформи, що не мають прямого стосунку до грального бізнесу.

Кримінальне провадження, в рамках якого наклали арешт, розслідують за ч.1 ст.203-2 (гральний бізнес), ч.2 ст.200 (підробка документів) та ч.2 ст.209 (відмивання грошей).

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