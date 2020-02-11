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Госрегулирование: под запрет, кроме онлайн-казино, попал ряд информ-ресурсов

Вторник, 11 февраля 2020, 22:50
Госрегулирование: под запрет, кроме онлайн-казино, попал ряд информ-ресурсов

Полиция через суд обязала интернет-провайдеров закрыть ряд сайтов, в список которых входят не только букмекерские конторы и онлайн-казино.

Источник: Нацкомиссия по госрегулированию в сфере связи и информатизации

Текст постановления суда: "Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании веб-ресурсов: https://skeletinfo.org; https://blackmark.club; http://dosye.com .ua; https://www.capital.ua; https://vgolos.info; vilkov.com; obmen.tech; belkapay.com; teachmecash.com; xlemon.biz; https://smi.today; https://ukr.fm; https://theworldnews.net".

Детали Печерский райсуд Киева 27 января принял решение о запрете доступа к игровым площадкам, среди которых, в частности, сайты букмекерских контор Favorit, 1XBet, PariMatch и другие онлайн-казино. В целом запрещено 59 веб-ресурсов.

В то же время, среди сайтов, указанных в постановлении, есть сайты с новостями, так называемые "агрегаторы новостей" и другие информационные онлайн-платформы, не имеющие непосредственного отношения к игорному бизнесу.

Уголовное производство, в рамках которого наложен арест, расследуется по ч.1 ст.203-2 (игорный бизнес), ч.2 ст.200 (подделка документов) и ч.2 ст.209 (отмывание денег).

Напомним:

  • 23 января прокуратура Киева провела обыски в офисных помещениях "Фаворит спорт" и по месту жительства сотрудников.
  • Расследование установило, что группа лиц под видом выпуска и реализации лотерей "Фаворит спорт" проводила незаконную букмекерскую деятельность.
  • Также через сайты favbet.com и favorit.com.ua предоставлялся доступ к азартным играм: игровым автоматам, покерным картам, виртуальной рулетке и ставкам на спортивные события.

Украинская правда
Темы: полициясудказино
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