Соболєв, сина якого вбив снайпер: На мене готують новий замах

Депутат Київської облради В'ячеслав Соболєв, при замаху на якого у грудні загинув його син, заявив, що на нього і його сім'ю готують новий замах, – і він просить аудієнції президента Володимира Зеленського.

Джерело: відеозвернення Соболєва і його пост у Facebook

Дослівно пост: "Два з половиною місяці тому, серед білого дня, у центрі Києва був убитий мій син Саша. Снайпер, який цілився у мене, кулею 7.62 зніс пів голови трирічному хлопчику. .З того моменту у мене одна мета – зробити все, щоб ті, на чиїх руках кров Саші, понесли заслужене покарання"..

Пряма мова: "За останні два тижні сталося багато подій. У мене з'явилася 100% інформація про новий замах, що готується на мене і мою сім'ю.

Ця ж інформація є і в поліції. І, тим не менш, з п'ятниці до понеділка Главк (поліції) Києва знімає охорону, незважаючи на те, що є доручення головного слідчого управління України про забезпечення заходів безпеки. У мене питання-це випадковість чи якісь збіги?

За попередні два місяці, поки кримінальну справу з розслідування вбивства мого сина було в Главку Києва, слідство не просунулося ні на крок.

Я хочу звернутися до пана президента: у мене величезне прохання до Вас не як до президента, а як до батька. Приділіть, будь ласка, у своєму графіку 5 хвилин для мене. Я готовий надати всю інформацію, за допомогою якої ми попередимо ще багато смертей, які можуть бути в нашій країні"