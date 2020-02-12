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Соболєв, сина якого вбив снайпер: На мене готують новий замах

Середа, 12 лютого 2020, 09:50
Соболєв, сина якого вбив снайпер: На мене готують новий замах

Депутат Київської облради В'ячеслав Соболєв, при замаху на якого у грудні загинув його син, заявив, що на нього і його сім'ю готують новий замах, – і він просить аудієнції президента Володимира Зеленського.

Джерело: відеозвернення Соболєва і його пост у Facebook

Дослівно пост: "Два з половиною місяці тому, серед білого дня, у центрі Києва був убитий мій син Саша. Снайпер, який цілився у мене, кулею 7.62 зніс пів голови трирічному хлопчику. .З того моменту у мене одна мета – зробити все, щоб ті, на чиїх руках кров Саші, понесли заслужене покарання"..

Пряма мова: "За останні два тижні сталося багато подій. У мене з'явилася 100% інформація про новий замах, що готується на мене і мою сім'ю.

Ця ж інформація є і в поліції. І, тим не менш, з п'ятниці до понеділка Главк (поліції) Києва знімає охорону, незважаючи на те, що є доручення головного слідчого управління України про забезпечення заходів безпеки. У мене питання-це випадковість чи якісь збіги?

За попередні два місяці, поки кримінальну справу з розслідування вбивства мого сина було в Главку Києва, слідство не просунулося ні на крок.

Я хочу звернутися до пана президента: у мене величезне прохання до Вас не як до президента, а як до батька. Приділіть, будь ласка, у своєму графіку 5 хвилин для мене. Я готовий надати всю інформацію, за допомогою якої ми попередимо ще багато смертей, які можуть бути в нашій країні"

Передісторія:

  • 1 грудня 2019 року у центрі Києва обстріляли автомобіля "Range Rover" В’ячеслава Соболєва, у результаті чого загинув його трирічний син.
  • Наступного дня стало відомо, що поліція затримала двох молодиків і нібито встановила замовника вбивства депутата Київщини.
  • Андрій Лаврега (за версією слідства, снайпер) і Олексій Семенов ("розвідник") служили у батальйоні "Аратта" Української добровольчої армії, але влітку 2019 року покинули батальйон. Їх арештували на 2 місяці без права на заставу.
  • Соболєв вимагав перевірити на "детекторі брехні" 8 осіб. Четверо з них – у розшуку, зокрема іросіянин Юсуп Абуєв, якого слідство вважає організатором банди. Разом із ним у розшуку перебувають Євген Пасіка, Роман Дерманський та Антон Василенко.
  • У січні 2020 року В'ячеслав Соболєв попросив передати справу до Головного слідчого управління Нацполіцїї.

"Українська правда" у Threads

Теми: вбивствополіціяЗеленський
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