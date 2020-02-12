Роботу КППВ "Мар'їнка" ускладнено: бойовики не розчистили дороги від снігу

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Середа, 12 лютого 2020, 11:46
фото - ДПСУ

Функціонування КПВВ "Мар'їнка" ускладнено через складні погодні умови, пропуск осіб та транспортних засобів обмежений.  

Джерело: пресцентр Держприкордонслужби 

Деталі: За даними ДПСУ, ділянка дороги на тимчасово окупованій території навпроти КПВВ "Мар’їнка" не розчищена від снігу.

Дослівно: "Це призводить до ускладнень у функціонуванні цього контрольного пункту, тому пропуск осіб та транспортних засобів обмежений".

"Для швидкого та безпечного перетинання лінії розмежування радимо громадянам обирати найближчі до КПВВ "Мар’їнка" контрольні пункти, зокрема КПВВ "Новотроїцьке", - зазначили у Держприкордонслужбі.

Українська правда
Теми: ОРДЛО Донбас Прикордонна служба


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