Роботу КППВ "Мар'їнка" ускладнено: бойовики не розчистили дороги від снігу

Функціонування КПВВ "Мар'їнка" ускладнено через складні погодні умови, пропуск осіб та транспортних засобів обмежений.

Джерело: пресцентр Держприкордонслужби

Деталі: За даними ДПСУ, ділянка дороги на тимчасово окупованій території навпроти КПВВ "Мар’їнка" не розчищена від снігу.

Дослівно: "Це призводить до ускладнень у функціонуванні цього контрольного пункту, тому пропуск осіб та транспортних засобів обмежений".

"Для швидкого та безпечного перетинання лінії розмежування радимо громадянам обирати найближчі до КПВВ "Мар’їнка" контрольні пункти, зокрема КПВВ "Новотроїцьке", - зазначили у Держприкордонслужбі.