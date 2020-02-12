Работа КППВ "Марьинка" затруднена: боевики не расчистили дороги от снега

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Среда, 12 февраля 2020, 11:46
фото - ГПСУ

Функционирование КПВВ "Марьинка" затруднено из-за сложных погодных условий, пропуск лиц и транспортных средств ограничен.

Источник: пресс-центр Госпогранслужбы

Детали: По данным ГПСУ, участок дороги на временно оккупированной территории напротив КПВВ "Марьинка" не расчищен от снега.

Дословно: "Это приводит к осложнениям в функционировании этого контрольного пункта, поэтому пропуск лиц и транспортных средств ограничен".

"Для быстрого и безопасного пересечения линии разграничения советуем гражданам выбирать ближайшие к КПВВ "Марьинка" контрольные пункты, в частности КПВВ "Новотроицкое", - отметили в Госпогранслужбе.

Украинская правда
Темы: ОРДЛО Донбасс Пограничная служба


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