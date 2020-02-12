Работа КППВ "Марьинка" затруднена: боевики не расчистили дороги от снега
Среда, 12 февраля 2020, 10:46
Функционирование КПВВ "Марьинка" затруднено из-за сложных погодных условий, пропуск лиц и транспортных средств ограничен.
Источник: пресс-центр Госпогранслужбы
Детали: По данным ГПСУ, участок дороги на временно оккупированной территории напротив КПВВ "Марьинка" не расчищен от снега.
Дословно: "Это приводит к осложнениям в функционировании этого контрольного пункта, поэтому пропуск лиц и транспортных средств ограничен".
"Для быстрого и безопасного пересечения линии разграничения советуем гражданам выбирать ближайшие к КПВВ "Марьинка" контрольные пункты, в частности КПВВ "Новотроицкое", - отметили в Госпогранслужбе.
Украинская правда