Работа КППВ "Марьинка" затруднена: боевики не расчистили дороги от снега

Функционирование КПВВ "Марьинка" затруднено из-за сложных погодных условий, пропуск лиц и транспортных средств ограничен.

Источник: пресс-центр Госпогранслужбы

Детали: По данным ГПСУ, участок дороги на временно оккупированной территории напротив КПВВ "Марьинка" не расчищен от снега.

Дословно: "Это приводит к осложнениям в функционировании этого контрольного пункта, поэтому пропуск лиц и транспортных средств ограничен".

"Для быстрого и безопасного пересечения линии разграничения советуем гражданам выбирать ближайшие к КПВВ "Марьинка" контрольные пункты, в частности КПВВ "Новотроицкое", - отметили в Госпогранслужбе.