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Гончарук заперечує зрив евакуації українців з Уханя: Питання днів

Середа, 12 лютого 2020, 13:49
Гончарук заперечує зрив евакуації українців з Уханя: Питання днів

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук каже, що затримка евакуації українців із Уханя пов’язана з мінімізацією ризиків проникнення в Україну коронавірусу Covid-19.

Джерело: Гончарук на брифінгу після засідання Кабінету міністрів

Деталі: Прем’єр заперечив, що евакуація зривається. За його словами, уряд "продовжує шукати можливість провести евакуацію таким чином, щоб не створити додаткових ризиків для місцевого населення. Зараз відпрацьовуються організаційні моменти, вивчаючи досвід інших країн.

Пряма мова: "Як тільки ми будемо на 100% упевнені, що евакуація не завдасть ризику проникнення інфекції на територію України і поширення її тут, ми буквально миттєво проведемо всі необхідні евакуаційні дії. Це питання днів.

Літак готовий, декілька об’єктів визначені, на які потенційно може бути здійснена евакуація. Готується схема розміщення".

Знати більше: Літак на дезінфекцію, людей в окремі кімнати на 14 днів: якою буде евакуація українців з Китаю

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Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусздоров'я
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