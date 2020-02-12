Гончарук заперечує зрив евакуації українців з Уханя: Питання днів

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук каже, що затримка евакуації українців із Уханя пов’язана з мінімізацією ризиків проникнення в Україну коронавірусу Covid-19.

Джерело: Гончарук на брифінгу після засідання Кабінету міністрів

Деталі: Прем’єр заперечив, що евакуація зривається. За його словами, уряд "продовжує шукати можливість провести евакуацію таким чином, щоб не створити додаткових ризиків для місцевого населення. Зараз відпрацьовуються організаційні моменти.

Пряма мова: "Як тільки ми будемо на 100% упевнені, що евакуація не завдасть ризику проникнення інфекції на територію України і поширення її тут, ми буквально миттєво проведемо всі необхідні евакуаційні дії. Це питання днів.

Літак готовий, декілька об’єктів визначені, на які потенційно може бути здійснена евакуація. Готується схема розміщення".

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