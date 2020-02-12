Гончарук отрицает срыв эвакуации украинцев из Уханя: Вопрос дней

Премьер-министр Алексей Гончарук говорит, что задержка эвакуации украинцев из китайского Уханя связана с минимизацией рисков проникновения в Украину коронавируса Covid-19.

Источник: Гончарук на брифинге после заседания Кабинета министров

Детали: Премьер отрицает, что эвакуация срывается. По его словам, правительство "продолжает искать возможность провести эвакуацию таким образом, чтобы не создать дополнительных рисков для местного населения". Сейчас отрабатываются организационные моменты, изучая опыт других стран.

Прямая речь: "Как только мы будем на 100% уверены, что эвакуация не нанесет риска проникновения инфекции на территорию Украины и распространения ее здесь, мы буквально мгновенно проведем все необходимые эвакуационные действия. Это вопрос дней.

Самолет готов, несколько объектов определены, на которые потенциально может быть осуществлена ​​эвакуация. Готовится схема размещения".

Знать больше: Самолет на дезинфекцию, людей в отдельные комнаты на 14 дней: какой будет эвакуация украинцев из Китая

Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования