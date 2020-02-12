Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гончарук отрицает срыв эвакуации украинцев из Уханя: Вопрос дней

Среда, 12 февраля 2020, 13:49
Гончарук отрицает срыв эвакуации украинцев из Уханя: Вопрос дней

Премьер-министр Алексей Гончарук говорит, что задержка эвакуации украинцев из китайского Уханя связана с минимизацией рисков проникновения в Украину коронавируса Covid-19.

Источник: Гончарук на брифинге после заседания Кабинета министров

Детали: Премьер отрицает, что эвакуация срывается. По его словам, правительство "продолжает искать возможность провести эвакуацию таким образом, чтобы не создать дополнительных рисков для местного населения". Сейчас отрабатываются организационные моменты, изучая опыт других стран.

Прямая речь: "Как только мы будем на 100% уверены, что эвакуация не нанесет риска проникновения инфекции на территорию Украины и распространения ее здесь, мы буквально мгновенно проведем все необходимые эвакуационные действия. Это вопрос дней.

Самолет готов, несколько объектов определены, на которые потенциально может быть осуществлена ​​эвакуация. Готовится схема размещения".

Знать больше: Самолет на дезинфекцию, людей в отдельные комнаты на 14 дней: какой будет эвакуация украинцев из Китая

Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования

Валентина Романенко, УП
Темы: коронавирусздоровье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
Все новости...
Реклама: