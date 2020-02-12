Гончарук отрицает срыв эвакуации украинцев из Уханя: Вопрос дней

Премьер-министр Алексей Гончарук говорит, что задержка эвакуации украинцев из китайского Уханя связана с минимизацией рисков проникновения в Украину коронавируса Covid-19.

Источник: Гончарук на брифинге после заседания Кабинета министров

Детали: Премьер отрицает, что эвакуация срывается. По его словам, правительство "продолжает искать возможность провести эвакуацию таким образом, чтобы не создать дополнительных рисков для местного населения". Сейчас отрабатываются организационные моменты.

Прямая речь: "Как только мы будем на 100% уверены, что эвакуация не нанесет риска проникновения инфекции на территорию Украины и распространения ее здесь, мы буквально мгновенно проведем все необходимые эвакуационные действия. Это вопрос дней.

Самолет готов, несколько объектов определены, на которые потенциально может быть осуществлена ​​эвакуация. Готовится схема размещения".

Знать больше: Самолет на дезинфекцию, людей в отдельные комнаты на 14 дней: какой будет эвакуация украинцев из Китая

Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования