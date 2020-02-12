Центральний вокзал у Києві евакуювали

Центральний залізничний вокзал у Києві евакуйовано через отримання повідомлення про нібито його замінування.

Джерело: пресцентр Укрзалізниці у Facebook

Дослівно: "Роботу Центрального залізничного вокзалу у Києві тимчасово обмежено. Усіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано.Об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці", - заявили в УЗ.

Деталі: За повідомленням відомства, наразі поїзди курсують за графіком, посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

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