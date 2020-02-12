Центральний вокзал у Києві евакуювали

3438 переглядів
Середа, 12 лютого 2020, 17:11

Центральний залізничний вокзал у Києві евакуйовано через отримання повідомлення про нібито його замінування. 

Джерело: пресцентр Укрзалізниці у Facebook

Дослівно: "Роботу Центрального залізничного вокзалу у Києві тимчасово обмежено. Усіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано.Об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці", - заявили в УЗ. 

Деталі: За повідомленням відомства, наразі поїзди курсують за графіком,  посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.  

Нагадаємо, 

  • 12 лютого Одеська залізниця повідомила, що через неправдиве повідомлення про мінування поїзда "Трускавець – Дніпро" сталася затримка 13 поїздів, затримки становили від 15 хв. до 1,5 години.
  • Сума завданого збитку від затримки поїздів по філії становить майже 60 тисяч грн.

Українська правда
Теми: Київ Укрзалізниця


powered by lun.ua
Матеріали за темою
КМДА: Перейменування станції метро "Дорогожичі" на "Бабин Яр" залежить від киян 12 лютого 2020, 16:28
Кличко показав, як покарали вандала за обірвану підсвітку на Алеї художників 12 лютого 2020, 16:17
4G у київському метро має з'явитись навесні, але тільки на 8 станціях 12 лютого 2020, 14:31
Усі новини
Головні новини
Facebook ліквідував мережу антиукраїнських акаунтів авторства спецслужб РФ
Нардепці Федині вручили підозру за "погрози президенту"
Яку погоду чекати в березні: метеорологи проаналізували і зробили висновок
Ситник про випад Авакова: Емоції домінують
Усі новини
Любов

День Святого Валентина: подарунки для будь-яких закоханих

iq

9 головоломок для найуважніших

соціум

Чому жінкам потрібно у 2-3 рази більше туалетних кабінок, ніж чоловікам