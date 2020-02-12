Центральний вокзал у Києві евакуювали
Центральний залізничний вокзал у Києві евакуйовано через отримання повідомлення про нібито його замінування.
Джерело: пресцентр Укрзалізниці у Facebook
Дослівно: "Роботу Центрального залізничного вокзалу у Києві тимчасово обмежено. Усіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано.Об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці", - заявили в УЗ.
Деталі: За повідомленням відомства, наразі поїзди курсують за графіком, посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.
Нагадаємо,
- 12 лютого Одеська залізниця повідомила, що через неправдиве повідомлення про мінування поїзда "Трускавець – Дніпро" сталася затримка 13 поїздів, затримки становили від 15 хв. до 1,5 години.
- Сума завданого збитку від затримки поїздів по філії становить майже 60 тисяч грн.