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Центральний вокзал у Києві евакуювали

Середа, 12 лютого 2020, 16:11
Центральний вокзал у Києві евакуювали

Центральний залізничний вокзал у Києві евакуйовано через отримання повідомлення про нібито його замінування. 

Джерело: пресцентр Укрзалізниці у Facebook

Дослівно: "Роботу Центрального залізничного вокзалу у Києві тимчасово обмежено. Усіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано.Об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці", - заявили в УЗ. 

Деталі: За повідомленням відомства, наразі поїзди курсують за графіком,  посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.  

Нагадаємо, 

  • 12 лютого Одеська залізниця повідомила, що через неправдиве повідомлення про мінування поїзда "Трускавець – Дніпро" сталася затримка 13 поїздів, затримки становили від 15 хв. до 1,5 години.
  • Сума завданого збитку від затримки поїздів по філії становить майже 60 тисяч грн.

Українська правда

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Теми: КиївУкрзалізниця
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