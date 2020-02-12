Центральный вокзал в Киеве эвакуировали

Центральный железнодорожный вокзал в Киеве эвакуирован из-за получения сообщения о якобы его заминировании.

Источник: пресс-центр "Укрзализныци" в Facebook

Дословно: "Работа Центрального железнодорожного вокзала в Киеве временно ограничена. Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы. Обьект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - заявили в УЗ.

Детали: По сообщению ведомства, в настоящее время поезда курсируют по графику, посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Напомним,