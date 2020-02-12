Центральный вокзал в Киеве эвакуировали

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Среда, 12 февраля 2020, 17:11

Центральный железнодорожный вокзал в Киеве эвакуирован из-за получения сообщения о якобы его заминировании.

Источник: пресс-центр "Укрзализныци" в Facebook

Дословно: "Работа Центрального железнодорожного вокзала в Киеве временно ограничена. Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы. Обьект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - заявили в УЗ.

Детали: По сообщению ведомства, в настоящее время поезда курсируют по графику, посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Напомним,

  • 12 февраля Одесская железная дорога сообщила, что из-за ложного сообщения о минировании поезда "Трускавец - Днепр" произошла задержка 13 поездов, задержки составляли от 15 мин. до 1,5 часов. 
  • Сумма нанесенного ущерба от задержки поездов по филиалу составляет около 60 тыс. грн. 

Украинская правда
Темы: Киев Укрзализныця


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