Центральный вокзал в Киеве эвакуировали
Среда, 12 февраля 2020, 16:11
Центральный железнодорожный вокзал в Киеве эвакуирован из-за получения сообщения о якобы его заминировании.
Источник: пресс-центр "Укрзализныци" в Facebook
Дословно: "Работа Центрального железнодорожного вокзала в Киеве временно ограничена. Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы. Обьект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - заявили в УЗ.
Детали: По сообщению ведомства, в настоящее время поезда курсируют по графику, посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.
Напомним,
- 12 февраля Одесская железная дорога сообщила, что из-за ложного сообщения о минировании поезда "Трускавец - Днепр" произошла задержка 13 поездов, задержки составляли от 15 мин. до 1,5 часов.
- Сумма нанесенного ущерба от задержки поездов по филиалу составляет около 60 тыс. грн.
Украинская правда