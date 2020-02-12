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Поліція зловила мінера, через якого затримали 13 поїздів

Середа, 12 лютого 2020, 16:41
Поліція зловила мінера, через якого затримали 13 поїздів

Поліція затримала чоловіка, через неправдиве повідомлення якого про мінування потяга сполученням "Трускавець - Дніпро" було затримано 13 поїздів: зловмисником виявися пасажир зазначеного потягу.  

Джерело: сектор комунікації поліції Черкаської області

Дослівно: "В ніч на 12 лютого до поліції зателефонував невідомий чоловік та повідомив про замінування пасажирського потяга міжміського сполучення, який на момент повідомлення рухався територією Черкаської області".

"Поліцейські встановили, що потяг наближається до станції у м.Городище, де його було зупинено. Всіх пасажирів потягу евакуювали. В результаті проведення огляду вагонів вибухотехніками та кінологами зі службовими собаками вибухових речовин та вибухових пристроїв виявлено не було". 

"З’ясувалося, що неправдиве повідомлення про замінування надав пасажир даного потягу, який знаходився в стані алкогольного сп’яніння. Мобільний телефон, з якого було здійснено дзвінок виявлено та вилучено", - повідомили у поліції. 

Деталі:  За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.259 КК - "Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності".

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років. 

Вирішується питання про оголошення затриманому підозри та міри запобіжного заходу. 

Нагадаємо, 

  • 12 лютого Одеська залізниця повідомила, що через неправдиве повідомлення про мінування поїзда "Трускавець – Дніпро" сталася затримка 13 поїздів, затримки становили від 15 хв. до 1,5 години.
  • Сума завданого збитку від затримки поїздів по філії становить майже 60 тисяч грн.

Українська правда

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Теми: Укрзалізницяполіція
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