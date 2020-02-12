Полиция словила минера, из-за которого задержали 13 поездов
Полиция задержала мужчину, из-за ложного сообщения которого о минировании поезда сообщением "Трускавец - Днепр" были задержаны 13 поездов: злоумышленником оказался пассажир указанного состава.
Источник: сектор коммуникации полиции Черкасской области
Дословно: "В ночь на 12 февраля в полицию позвонил неизвестный мужчина и сообщил о заминировании пассажирского поезда междугородного сообщения, который на момент сообщения двигался по территории Черкасской области".
"Полицейские установили, что поезд приближается к станции в г.Городище, где он был остановлен. Всех пассажиров поезда эвакуировали. В результате проведения осмотра вагонов взрывотехниками и кинологами со служебными собаками взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было".
"Выяснилось, что ложное сообщение о заминировании предоставил пассажир данного поезда, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мобильный телефон, с которого был совершен звонок обнаружен и изъят", - сообщили в полиции.
Детали: По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.259 УК - "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности".
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и меры пресечения.
Напомним,
- 12 февраля Одесская железная дорога сообщила, что из-за ложного сообщения о минировании поезда "Трускавец - Днепр" произошла задержка 13 поездов, задержки составляли от 15 мин. до 1,5 часов.
- Сумма нанесенного ущерба от задержки поездов по филиалу составляет около 60 тыс. грн.