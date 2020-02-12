Полиция словила минера, из-за которого задержали 13 поездов

Полиция задержала мужчину, из-за ложного сообщения которого о минировании поезда сообщением "Трускавец - Днепр" были задержаны 13 поездов: злоумышленником оказался пассажир указанного состава.

Источник: сектор коммуникации полиции Черкасской области

Дословно: "В ночь на 12 февраля в полицию позвонил неизвестный мужчина и сообщил о заминировании пассажирского поезда междугородного сообщения, который на момент сообщения двигался по территории Черкасской области".

"Полицейские установили, что поезд приближается к станции в г.Городище, где он был остановлен. Всех пассажиров поезда эвакуировали. В результате проведения осмотра вагонов взрывотехниками и кинологами со служебными собаками взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было".

"Выяснилось, что ложное сообщение о заминировании предоставил пассажир данного поезда, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мобильный телефон, с которого был совершен звонок обнаружен и изъят", - сообщили в полиции.

Детали: По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.259 УК - "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и меры пресечения.

Напомним,