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У Мінську погодили нову ділянку розведення та оновили список на обмін

Середа, 12 лютого 2020, 17:29
У Мінську погодили нову ділянку розведення та оновили список на обмін

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську "практично погодили" нову ділянку розведення в районі Гнутового, українська сторона передала уточнений список людей, яких прагне звільнити.

Джерело: Дарка Оліфер, речниця представника України в ТКГ Леоніда Кучми

Дослівно: "Практично погоджено одну з ділянок розведення в районі н.п. Гнутове, яку раніше було запропоновано українською стороною, триває робота над погодженням інших...

В гуманітарній підгрупі ми передали уточнений список людей, яких прагнемо звільнити. Сторони надали пропозиції щодо методики пошуку зниклих безвісти".

Деталі: Представники України в ТКГ наголосили, що НЗФ ОРДЛО продовжує порушувати режим припинення вогню, а СММ ОБСЄ не має безперешкодного доступу до всієї території України, як це передбачено її мандатом.

До наступного засідання має з’явитися проект дорожньої карти з відкриття КПВВ у Золотому та Щасті.

Що передувало: Під час зустрічі ТКГ у Мінську 16 січня українська сторона запропонувала створити додаткову робочу підгрупу з питань українсько-російського кордону.

10 лютого президент Володимир Зеленський призначив представником у ТКГ Геннадія Кузнєцова замість Валерії Лутковської.

Лутковська з 3 червня 2019 року у Мінську займалася питаннями обміну полоненими і політв’язнями.

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Українська правда

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Теми: обмінРозведення силОРДЛОвійнаДонбас
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