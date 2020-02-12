В Минске согласован новый участок разведения, обновлен список по обмену

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Среда, 12 февраля 2020, 18:29

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске "практически согласовали" новый участок разведения в районе Гнутово, украинская сторона передала уточненный список людей, которых намерена освободить.

Источник: Дарка Олифер, пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы

Дословно: "Практически согласован один из участков разведения в районе н.п. Гнутово, который ранее был предложен украинской стороной, продолжается работа над согласованием других...

В гуманитарной подгруппе мы передали уточненный список людей, которых хотим освободить. Стороны предоставили предложения по методике поиска пропавших без вести".

Детали: Представители Украины в ТКГ напомнили, что НЗФ ОРДЛО продолжают нарушать режим прекращения огня, а СММ ОБСЕ не имеет беспрепятственного доступа ко всей территории Украины, как это предусмотрено ее мандатом.

К следующему заседанию должен будет разработан проект дорожной карты по открытию КПВВ в Золотом и Счастье.

Что предшествовало: В ходе встречи ТКГ в Минске 16 января украинская сторона предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам российско-украинской границы.

10 февраля президент Владимир Зеленский назначил представителем в ТКГ Геннадия Кузнецова вместо Валерии Лутковской.

Лутковская с 3 июня 2019 года в Минске занималась вопросами обмена пленными и политзаключенными.

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Украинская правда


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