ЦВК об’єднала наступні перші вибори в ОТГ із черговими місцевими виборами

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Середа, 12 лютого 2020, 21:58

Центральна виборча комісія внесла зміни до постанови про призначення перших виборів в об’єднані територіальні громади.

Джерело: ЦВК

Дослівно: "Змінами передбачено, що у рік проведення чергових місцевих виборів перші місцеві вибори призначаються на дату чергових місцевих виборів".

Деталі: Члени комісії аргументували своє рішення тим, що "у разі призначення перших виборів на останню неділю квітня, строк повноважень обраних депутатів тривав би лише кілька місяців" – до відкриття першої сесії ради. 

Крім того, ці вибори коштували би державі 35 мільйонів гривень.

У ЦВК також відзначили низьку активність і зацікавленість громадян до участі у проміжних виборах напередодні чергових місцевих.

Чергові місцеві вибори відбудуться відповідно до нового Виборчого кодексу, який вступив у дію 1 січня 2020 року.

Знати більше: ОТГ в Україні: міфи, конфігурація та великі міста

Нагадаємо, 

  • Перші місцеві вибори в об’єднані територіальні громади відбулися 22 грудня 2019 року у 86 ОТГ (69 сільських, 16 селищних, 1 міської) у 21 області України, а додаткові місцеві вибори – у 33 ОТГ (20 сільських, 13 селищних) у 17 областях України.

Українська правда
Теми: ЦВК вибори місцева влада


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