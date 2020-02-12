ЦВК об’єднала наступні перші вибори в ОТГ із черговими місцевими
Центральна виборча комісія внесла зміни до постанови про призначення перших виборів в об’єднані територіальні громади.
Джерело: ЦВК
Дослівно: "Змінами передбачено, що у рік проведення чергових місцевих виборів перші місцеві вибори призначаються на дату чергових місцевих виборів".
Деталі: Члени комісії аргументували своє рішення тим, що "у разі призначення перших виборів на останню неділю квітня, строк повноважень обраних депутатів тривав би лише кілька місяців" – до відкриття першої сесії ради.
Крім того, ці вибори коштували би державі 35 мільйонів гривень.
У ЦВК також відзначили низьку активність і зацікавленість громадян до участі у проміжних виборах напередодні чергових місцевих.
Чергові місцеві вибори відбудуться відповідно до нового Виборчого кодексу, який вступив у дію 1 січня 2020 року.
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Нагадаємо,
- Перші місцеві вибори в об’єднані територіальні громади відбулися 22 грудня 2019 року у 86 ОТГ (69 сільських, 16 селищних, 1 міської) у 21 області України, а додаткові місцеві вибори – у 33 ОТГ (20 сільських, 13 селищних) у 17 областях України.