Центральна виборча комісія внесла зміни до постанови про призначення перших виборів в об’єднані територіальні громади.

Джерело: ЦВК

Дослівно: "Змінами передбачено, що у рік проведення чергових місцевих виборів перші місцеві вибори призначаються на дату чергових місцевих виборів".

Деталі: Члени комісії аргументували своє рішення тим, що "у разі призначення перших виборів на останню неділю квітня, строк повноважень обраних депутатів тривав би лише кілька місяців" – до відкриття першої сесії ради.

Крім того, ці вибори коштували би державі 35 мільйонів гривень.

У ЦВК також відзначили низьку активність і зацікавленість громадян до участі у проміжних виборах напередодні чергових місцевих.

Чергові місцеві вибори відбудуться відповідно до нового Виборчого кодексу, який вступив у дію 1 січня 2020 року.

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