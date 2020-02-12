ЦИК объединила следующие первые выборы в ОТГ с очередными местными выборами
Центральная избирательная комиссия внесла изменения в постановление о назначении первых выборов в объединенные территориальные громады.
Источник: ЦИК
Дословно: "Изменениями предусмотрено, что в год проведения очередных местных выборов первые местные выборы назначаются на дату очередных местных выборов".
Детали: Члены комиссии аргументировали свое решение тем, что "в случае назначения первых выборов на последнее воскресенье апреля, срок полномочий избранных депутатов длился бы всего несколько месяцев" – до открытия первой сессии совета.
Кроме того, эти выборы обошлись бы государству в 35 млн грн.
В ЦИК также отметили низкую активность и заинтересованность граждан в участии в промежуточных выборах накануне очередных местных.
Очередные местные выборы состоятся согласно новому Избирательному кодекса, который вступил в действие 1 января 2020 года.
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Напомним,
- Первые местные выборы в объединенные территориальные общины состоялись 22 декабря 2019 года в 86 ОТГ (69 сельских, 16 поселковых, 1 городской) в 21 области Украины, а дополнительные местные выборы – в 33 ОТГ (20 сельских, 13 поселковых) в 17 областях Украины.