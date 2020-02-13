Аварія з мікроавтобусом в РФ: загинули 8 осіб, ймовірно українці 

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Четвер, 13 лютого 2020, 03:51

Мікроавтобус із українською реєстрацією потрапив в аварію у Псковській області Росії. Загинули 8 осіб, попередньо громадян України.

Джерело: "Інтерфакс"

Деталі: Агентство посилається на джерело у службі транспортного нагляду регіону. 

"Водій зареєстрованого в юрисдикції України мікроавтобусу, який перевозив ймовірно громадян цієї країни, не розрахував дистанцію при обгоні та зіткнувся з негабаритною вантажівкою", – повідомило джерело. 

Пізніше у МВС підтвердили факт аварії. 

"За попередніми даними, в 00.36 13 лютого в Пустошкінському районі Псковської області сталося лобове зіткнення мікроавтобуса "Мерседес" і великовантажу. За наявною інформацією, в результаті лобового зіткнення загинули 8 осіб: водій і пасажири мікроавтобуса", – повідомив співробітник Управління МВС. 

За попередніми даними, загиблі – громадяни України.

Окрім цього, відомо також про двох постраждалих внаслідок аварії: водія фури та пасажира мікроавтобуса. 

Українська правда
Теми: ДТП аварія Росія


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