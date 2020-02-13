Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Аварія з мікроавтобусом в РФ: загинули 8 осіб, ймовірно українці 

Четвер, 13 лютого 2020, 02:51
Аварія з мікроавтобусом в РФ: загинули 8 осіб, ймовірно українці 

Мікроавтобус із українською реєстрацією потрапив в аварію у Псковській області Росії. Загинули 8 осіб, попередньо громадян України.

Джерело: "Інтерфакс"

Деталі: Агентство посилається на джерело у службі транспортного нагляду регіону. 

"Водій зареєстрованого в юрисдикції України мікроавтобусу, який перевозив ймовірно громадян цієї країни, не розрахував дистанцію при обгоні та зіткнувся з негабаритною вантажівкою", – повідомило джерело. 

Пізніше у МВС підтвердили факт аварії. 

"За попередніми даними, в 00.36 13 лютого в Пустошкінському районі Псковської області сталося лобове зіткнення мікроавтобуса "Мерседес" і великовантажу. За наявною інформацією, в результаті лобового зіткнення загинули 8 осіб: водій і пасажири мікроавтобуса", – повідомив співробітник Управління МВС. 

За попередніми даними, загиблі – громадяни України.

Окрім цього, відомо також про двох постраждалих внаслідок аварії: водія фури та пасажира мікроавтобуса. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТПаваріяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
ДТП
Справу про ДТП з кортежем Зеленського закрили: криміналу не знайшли
Ступка постане перед судом за п'яну ДТП
Чотири людини загинули і шість травмовані у ДТП на Черкащині
Останні новини
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
Усі новини...
Реклама: