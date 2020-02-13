Аварія з мікроавтобусом в РФ: загинули 8 осіб, ймовірно українці
Мікроавтобус із українською реєстрацією потрапив в аварію у Псковській області Росії. Загинули 8 осіб, попередньо громадян України.
Джерело: "Інтерфакс"
Деталі: Агентство посилається на джерело у службі транспортного нагляду регіону.
"Водій зареєстрованого в юрисдикції України мікроавтобусу, який перевозив ймовірно громадян цієї країни, не розрахував дистанцію при обгоні та зіткнувся з негабаритною вантажівкою", – повідомило джерело.
Пізніше у МВС підтвердили факт аварії.
"За попередніми даними, в 00.36 13 лютого в Пустошкінському районі Псковської області сталося лобове зіткнення мікроавтобуса "Мерседес" і великовантажу. За наявною інформацією, в результаті лобового зіткнення загинули 8 осіб: водій і пасажири мікроавтобуса", – повідомив співробітник Управління МВС.
За попередніми даними, загиблі – громадяни України.
Окрім цього, відомо також про двох постраждалих внаслідок аварії: водія фури та пасажира мікроавтобуса.