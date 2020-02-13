Аварія з мікроавтобусом в РФ: загинули 8 осіб, ймовірно українці 

Мікроавтобус із українською реєстрацією потрапив в аварію у Псковській області Росії. Загинули 8 осіб, попередньо громадян України.

Джерело: "Інтерфакс"

Деталі: Агентство посилається на джерело у службі транспортного нагляду регіону.

"Водій зареєстрованого в юрисдикції України мікроавтобусу, який перевозив ймовірно громадян цієї країни, не розрахував дистанцію при обгоні та зіткнувся з негабаритною вантажівкою", – повідомило джерело.

Пізніше у МВС підтвердили факт аварії.

"За попередніми даними, в 00.36 13 лютого в Пустошкінському районі Псковської області сталося лобове зіткнення мікроавтобуса "Мерседес" і великовантажу. За наявною інформацією, в результаті лобового зіткнення загинули 8 осіб: водій і пасажири мікроавтобуса", – повідомив співробітник Управління МВС.

За попередніми даними, загиблі – громадяни України.

Окрім цього, відомо також про двох постраждалих внаслідок аварії: водія фури та пасажира мікроавтобуса.