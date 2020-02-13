Авария с микроавтобусом в РФ: погибли 8 человек, вероятно украинцы

Микроавтобус с украинской регистрацией попал в аварию в Псковской области России. Погибли 8 человек, предварительно граждан Украины.

Источник: "Интерфакс"

Детали: Агентство ссылается на источник в службе транспортного надзора региона.

"Водитель микроавтобуса зарегистрированного в юрисдикции Украины, перевозивший предположительно граждан этой страны, не рассчитал дистанцию при обгоне и столкнулся с негабаритным грузовиком", - сообщил источник.

Позже в МВД подтвердили факт аварии.

"По предварительным данным, в 00.36 13 февраля в Пустошкинском районе Псковской области произошло лобовое столкновение микроавтобуса "Мерседес" и большегруза. По имеющейся информации, в результате лобового столкновения погибли 8 человек: водитель и пассажиры микроавтобуса", – сообщил сотрудник Управления МВД.

По предварительным данным, погибшие – граждане Украины.

Кроме этого, известно также о двух пострадавших вследствие аварии: водителе фуры и пассажире микроавтобуса.