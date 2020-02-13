Авария с микроавтобусом в РФ: погибли 8 человек, вероятно украинцы

119 просмотров
Четверг, 13 февраля 2020, 03:51

Микроавтобус с украинской регистрацией попал в аварию в Псковской области России. Погибли 8 человек, предварительно граждан Украины.

Источник: "Интерфакс"

Детали: Агентство ссылается на источник в службе транспортного надзора региона.

"Водитель микроавтобуса зарегистрированного в юрисдикции Украины, перевозивший предположительно граждан этой страны, не рассчитал дистанцию при обгоне и столкнулся с негабаритным грузовиком", - сообщил источник.

Позже в МВД подтвердили факт аварии.

"По предварительным данным, в 00.36 13 февраля в Пустошкинском районе Псковской области произошло лобовое столкновение микроавтобуса "Мерседес" и большегруза. По имеющейся информации, в результате лобового столкновения погибли 8 человек: водитель и пассажиры микроавтобуса", – сообщил сотрудник Управления МВД.

По предварительным данным, погибшие – граждане Украины.

Кроме этого, известно также о двух пострадавших вследствие аварии: водителе фуры и пассажире микроавтобуса.

Украинская правда
Темы: ДТП авария Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Польше сильным ветром снесло с дороги школьный автобус, 5 детей пострадали 11 февраля 2020, 12:49
В РФ автобус с заробитчанами из ОРЛО попал в ДТП: трое погибли, 5 травмированы 8 февраля 2020, 22:19
Двое украинцев погибли в масштабном ДТП в Венгрии, семеро - ранены 8 февраля 2020, 17:07
Все новости
Главные новости
Бабиков защищал Януковича: СМИ обнародовали подтверждения
Пловец-марафонец из Крыма попросил Зеленского о помощи
Посольство США в Украине прокомментировало замену Богдана на Ермака
Арахамия извинился за слова о воде в Крым и заметил: Вырваны из контекста
Все новости
Лайфхаки

Как выдуть гигантский мыльный пузырь?

Кино

Сериалы февраля-2020: "Аутсайдер", "Мертвые воды", "Незнакомец" и еще четыре новинки

социум

Почему женщинам нужно в 2-3 раза больше туалетных кабинок, чем мужчинам

Поиск по сайту
Архив
Весь архів