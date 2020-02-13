Авария с микроавтобусом в РФ: погибли 8 человек, вероятно украинцы
Микроавтобус с украинской регистрацией попал в аварию в Псковской области России. Погибли 8 человек, предварительно граждан Украины.
Источник: "Интерфакс"
Детали: Агентство ссылается на источник в службе транспортного надзора региона.
"Водитель микроавтобуса зарегистрированного в юрисдикции Украины, перевозивший предположительно граждан этой страны, не рассчитал дистанцию при обгоне и столкнулся с негабаритным грузовиком", - сообщил источник.
Позже в МВД подтвердили факт аварии.
"По предварительным данным, в 00.36 13 февраля в Пустошкинском районе Псковской области произошло лобовое столкновение микроавтобуса "Мерседес" и большегруза. По имеющейся информации, в результате лобового столкновения погибли 8 человек: водитель и пассажиры микроавтобуса", – сообщил сотрудник Управления МВД.
По предварительным данным, погибшие – граждане Украины.
Кроме этого, известно также о двух пострадавших вследствие аварии: водителе фуры и пассажире микроавтобуса.