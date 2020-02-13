У ДТП мікроавтобуса в Росії загинули 8 українців, ще один травмований – МЗС

У Псковській області Росії мікроавтобус потрапив в аварію, у результаті якої загинули 8 українців, ще один отримав травми середнього ступеня тяжкості.

Джерело: речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко у коментарі hromadske

Пряма мова: "13.02.2020 о 00:29 (за місцевим часом) поблизу с. Рудо Пустошкінського району Псковської області (РФ) сталася ДТП за участю мікроавтобуса з українськими реєстраційними номерами та вантажівки".

Деталі: За попередньою інформацією Генерального консульства України у Санкт-Петербурзі, внаслідок аварії загинули 8 громадян України, ще 1 українець отримав травми середнього ступеня тяжкості.

Речниця уточнила, що постраждалого госпіталізували до місцевої лікарні.

Усього в мікроавтобусі перебували 8 пасажирів та водій.

Консул уже прибув на місце події.

Справа перебуває на контролі Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі та Департаменту консульської служби МЗС.

Цьому передувало: Джерело у службі транспортного нагляду російського регіону повідомило "Интерфаксу", що водій мікроавтобуса, який перевозив українців, "не розрахував дистанцію при обгоні й зіткнувся з негабаритною вантажівкою".

Водій вантажівки не постраждав, на відміну від водія фури.