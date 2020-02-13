В ДТП микроавтобуса в России погибли 8 украинцев, еще один травмирован – МИД

В Псковской области России микроавтобус попал в аварию, в результате которой погибли 8 украинцев, еще один получил травмы средней степени тяжести.

Источник: пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко в комментарии hromadske

Прямая речь: "13.02.2020 в 00:29 (по местному времени) вблизи д. Рудо Пустошкинского района Псковской области (РФ) произошло ДТП с участием микроавтобуса с украинскими регистрационными номерами и грузовика".

Детали: По предварительной информации Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге, в результате аварии погибли 8 граждан Украины, еще 1 украинец получил травмы средней степени тяжести.

Пресс-секретарь МИД уточнила, что пострадавшего госпитализировали в местную больницу.

Всего в микроавтобусе находились 8 пассажиров и водитель.

Консул уже прибыл на место происшествия.

Дело находится на контроле Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и Департамента консульской службы МИД.

Этому предшествовало: Источник в службе транспортного надзора российского региона сообщил "Интерфаксу", что водитель микроавтобуса, который перевозил украинцев, "не рассчитал дистанцию ​​при обгоне и столкнулся с негабаритным грузовиком".

Водитель грузовика не пострадал, в отличие от водителя буса.