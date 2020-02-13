Росія хоче обговорити Мінські угоди на засіданні РБ ООН

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Четвер, 13 лютого 2020, 09:03

Російська Федерація попросила на 18 лютого провести засідання Ради безпеки ООН щодо України у зв'язку з п'ятою річницею мінських домовленостей.

Джерело: заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський "Интерфаксу"

Пряма мова: "У зв'язку з п'ятою річницею Комплексу заходів з реалізації мінських угод, яка відзначається сьогодні, 12 лютого, а також у зв'язку з п'ятою річницею ухвалення резолюції РБ ООН 2202 (17 лютого) Росія запросила проведення брифінгу Ради Безпеки".

Деталі: За словами Полянського, захід може бути призначено на другу половину дня 18 лютого.

Він уточнив, що Росія попросила провести відкрите засідання за участю представника Секретаріату ООН, від якого очікують інформації про прогрес реалізації комплексу заходів.

Резолюція РБ ООН 2202 була прийнята в 2015 році консенсусом, вона затвердила "Комплекс заходів щодо виконання Мінських угод". Резолюція зробила комплекс заходів частиною міжнародного права – обов'язковим до виконання документом.

Теми: Мінські угоди Росія ООН


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