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Россия хочет обсудить Минские соглашения на заседании СБ ООН

Четверг, 13 февраля 2020, 08:03
Россия хочет обсудить Минские соглашения на заседании СБ ООН

Российская Федерация запросила на 18 февраля заседание Совета безопасности ООН по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей.

Источник: заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский "Интерфаксу"

Прямая речь: "В связи с пятой годовщиной Комплекса мер по реализации минских соглашений, которая отмечается сегодня, 12 февраля, а также в связи с пятой годовщиной принятия резолюции СБ ООН 2202 (17 февраля) Россия запросила проведение брифинга Совета Безопасности".

Детали: По словам Полянского, мероприятие может быть назначено на вторую половину дня 18 февраля.

Он уточнил, что Россия запросила проведение открытого заседания с участием представителя Секретариата ООН, от которого ожидают информации о прогрессе реализации комплекса мер.

Резолюция СБ ООН 2202 была принята в 2015 году консенсусом, она утвердила "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений". Резолюция сделала комплекс мер частью международного права - обязательным к исполнению документом.

Темы: Минские соглашенияРосcияООН
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