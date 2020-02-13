Чубаров пропонує карати тих, хто "колонізує" анексований Крим

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Четвер, 13 лютого 2020, 10:19

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що оскільки з території Криму витісняють громадян України, а на їх місце заселяють росіян, треба передбачити покарання для незаконних переселенців.

Джерело: Чубаров на виїзному засіданні комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей, АРК та міста Севастополя, що відбувається на КПВВ "Чонгар", "Укрінформ"

Пряма мова Чубарова: "Ми маємо працювати над законопроєктами і у нас були певні напрацювання. Я візьму лише одну сферу – це ж не просто репресії (в АР Крим – ред.). Це витісняються кримські татари та етнічні українці. Одночасно туди переселяються громадяни Росії.

Хто нам заважає вносити у кримінальний кодекс поправки, як будуть переслідуватися ті люди, які поселилися у Криму – попри те, з якої вони країни, якої вони національності – попри законодавство України".

Деталі: За словами Чубарова, це не просто порушення кордонів України, це "колонізація" нашої території.

Теми: Крим анексія Росія Чубаров Верховна Рада


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