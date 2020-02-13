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Чубаров предлагает наказывать тех, кто "колонизирует" аннексированный Крым

Четверг, 13 февраля 2020, 09:19
Чубаров предлагает наказывать тех, кто колонизирует аннексированный Крым

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что поскольку с территории Крыма вытесняют граждан Украины, а на их место заселяют россиян, надо предусмотреть наказание для незаконных переселенцев.

Источник: Чубаров на выездном заседании комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей, АРК и города Севастополя, которое проходит на КПВВ "Чонгар", "Укринформ"

Прямая речь Чубарова: "Мы должны работать над законопроектами, и у нас были определенные наработки. Я возьму только одну сферу – это не просто репрессии (в АР Крым – ред.). Это вытесняются крымские татары и этнические украинцы. Одновременно туда переселяются граждане России .

Кто нам мешает вносить в уголовный кодекс поправки, как будут преследоваться те люди, которые поселились в Крыму – несмотря на то, из какой они страны, какой они национальности – вопреки законодательству Украины".

Детали: По словам Чубарова, это не просто нарушение границ Украины, это "колонизация" нашей территории.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрыманнексияРосcияЧубаровВерховная Рада
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