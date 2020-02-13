Українці, які загинули в ДТП у Росії, їхали до України – росЗМІ

Приватний мікроавтобус із українським номером, який потрапив у смертельну аварію біля кордону Росії й Білорусі, їхав у бік Києва.

Джерело: співрозмовники російських агентств ТАСС і "РИА Новости"

Деталі: Зіткнення мікроавтобуса Mercedes із українською реєстрацією та вантажівки Volvo з білоруськими номерами сталося вночі, близько 00:20, на шосе Санкт-Петербург – кордон із Республікою Білорусь, на 484 кілометрі.

У результаті вісім осіб загинули, двоє перебувають у лікарні.

Попередньо відомо, що всі загиблі – громадяни України, а всього у бусі було 9 осіб.

Названа причина ДТП под Псковом, где погибли восемь человек https://t.co/ur6yngvGRQ pic.twitter.com/oSa0rPh5de — РИА Новости (@rianru) February 13, 2020

У пресслужбі УМВС Росії по регіону розповіли ТАСС, що загинули водій і сім пасажирів мікроавтобуса, ще один пасажир і водій вантажівки постраждали.

За словами співробітниці управління, мікроавтобус – "приватний, це не маршрутне таксі".

Голова району Світлана Василькова повідомила, що мікроавтобус рухався в бік Києва, але виїхав на зустрічну смугу і врізався у фуру.

У комітеті з охорони здоров'я Псковської області РФ повідомили, що госпіталізовані громадяни Білорусії і України: "Двоє постраждалих: один – білорус, один – громадянин України. Стан середньої тяжкості".

Глава регіонального комітету з охорони здоров'я Марина Гаращенко: "У постраждалих діагностовано закриті черепно-мозкові травми, а також травми кінцівок. Постраждалі без загрози для життя госпіталізовані в Великолуцьку міжрайонну лікарню".