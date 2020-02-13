Украинцы, погибшие в ДТП в России ,ехали в Украину – росСМИ

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Четверг, 13 февраля 2020, 11:04

Частный микроавтобус с украинским номером, который попал в смертельную аварию у границы Росси и Беларуси, ехал в сторону Киева.

Источник: собеседники российских агентств ТАСС и "РИА Новости"

Детали: Столкновения микроавтобуса Mercedes с украинской регистрацией и грузовика Volvo с белорусскими номерами произошло ночью, около 00:20, на шоссе Санкт-Петербург – граница с Республикой Беларусь, на 484 километре.

В результате восемь человек погибли, двое находятся в больнице.

Предварительно известно, что все погибшие – граждане Украины, а всего в бусе было 9 человек.

В пресс-службе УМВД России по региону рассказали ТАСС, что погибли водитель и семь пассажиров микроавтобуса, еще один пассажир и водитель большегруза пострадали.

По словам сотрудницы управления, микроавтобус – "частный, это не маршрутное такси".

Глава района Светлана Василькова сообщила, что микроавтобус двигался в сторону Киева, но выехал на встречную полосу и врезался в большегрузную машину.

В комитете по здравоохранению Псковской области РФ сообщили, что госпитализированы граждане Белоруссии и Украины: "Двое пострадавших: один – белорус, один – гражданин Украины. Состояние средней тяжести".

Глава регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко: "У пострадавших диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, а также травмы конечностей. Пострадавшие без угрозы для жизни госпитализированы в великолукскую межрайонную больницу".

Темы: ДТП Росcия


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